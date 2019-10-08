В Совфеде объяснили проект о блокировке пользователей e-mail-сервисов

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин в беседе с RT рассказал подробности о внесённом в Госдуму законопроекте о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров, которые распространяют запрещённую в России информацию.

«Этот законопроект направлен на общемировую тенденцию — устранение анонимности в интернете. Это серьёзная опасность, весь мир думает о том, как вывести правоотношения в интернете в такой же тип правоотношений, как в обычной жизни, без анонимности. Но я подчёркиваю, речь не идёт об устранении конфиденциальности, о нарушении защиты тайны переписки», — сказал он.

По словам сенатора, когда был принят законопроект об идентификации сотовых номеров и запрет на анонимные сим-карты, «телефонный терроризм пошёл на спад».

«Но на замену ему пришёл почтовый терроризм. Десятки и сотни последних сообщений о минировании общественных учреждений в основном шли с почтовых адресов. Важная задача законопроекта — пресекать запрещённую информацию, расследовать совершённые преступления», — сказал Башкин.

Он также отметил, что параллельно с необходимостью «авторизации пользователя электронного ящика вносятся и изменения в Кодекс административных правонарушений об установлении административной ответственности».

«Также законопроект даёт право на срочное блокирование запрещённой и противозаконной информации в службах мгновенных сообщений — мессенджерах. Главная задача законодателей — безопасность киберпространства. Это делается для того, чтобы обеспечить права и свободы граждан. Забота, внимание и уважение к этим правам и свободам — главный мотив в разработке данного законопроекта», — заключил сенатор.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещённую в РФ информацию.

Авторами проекта являются сенаторы Андрей Клишас, Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.