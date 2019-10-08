Путин встретится с новыми губернаторами 9 октября

Президент России Владимир Путин встретится с новыми губернаторами в среду, 9 октября, передаёт пресс-служба Кремля.

«Глава государства встретится с 19 высшими должностными лицами субъектов России, избранными в ходе региональных выборов в единый день голосования — 8 сентября», — говорится в сообщении.

Как отметили в Кремле, российский лидер проведёт очередное совещание с правительством, в ходе которого обсудит совершенствование механизмов контрольно-надзорной деятельности.

8 сентября в России прошёл единый день голосования. В 16 субъектах страны проводились выборы глав регионов.

В частности, в Санкт-Петербурге победил самовыдвиженец Александр Беглов, в Ставропольском крае — действующий глава региона Владимир Владимиров.

Как отмечал премьер-министр, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, партия удовлетворена результатами прошедших в единый день голосования выборов.

Подробнее — в материале RT.