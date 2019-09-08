Медведев заявил, что доволен результатами выборов

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Российский премьер-министр, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партия удовлетворена результатами прошедших в единый день голосования выборов.
Медведев заявил, что доволен результатами выборов
  • © РИА Новости

«Я хочу сказать, что все мы можем быть в целом вполне удовлетворены теми результатами, которые достигнуты. Естественно, будет проходить подсчёт голосов, будут подведены официальные итоги. Но в целом хочу ещё раз отметить: партия «Единая Россия» получила поддержку избирателей», — приводит РИА Новости слова Медведева.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что серьёзных нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты голосования в России, пока не зафиксировано.

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