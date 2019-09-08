Памфилова заявила об отсутствии серьёзных нарушений на выборах

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Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что серьёзных нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты голосования в России, пока не зафиксировано.
Памфилова заявила об отсутствии серьёзных нарушений на выборах
  • © пресс-центр ЦИК России

«Пока мы серьёзных нарушений, которые бы ставили под сомнение волеизъявление избирателей, не зафиксировали. По крайней мере, мы пока ничего не знаем о таких случаях», — приводит Интерфакс слова Памфиловой.

Ранее Министерство внутренних дел сообщило, что нарушения, которые были зарегистрированы во время выборов в России, не повлияют на ход голосования.

Также сообщалось, что Роскомнадзор выявил распространение политической рекламы в Google, Facebook и на YouTube в дни, когда это законодательно запрещено в связи с выборами.

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