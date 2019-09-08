В МВД рассказали о нарушениях во время голосования на выборах

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Министерство внутренних дел констатирует, что нарушения, которые были зарегистрированы во время выборов в России, не повлияют на ход голосования.
В МВД рассказали о нарушениях во время голосования на выборах
  • РИА Новости

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

«Из тех правонарушений, которые мы задокументировали, я могу сказать, что конкретно эти правонарушения не повлияют на конечные итоги голосования», — цитирует его ТАСС.

Вся представленная МВД информация «носит предварительный характер» до закрытия участковых избирательных комиссий, добавил он.

Как сообщает РИА Новости, по состоянию на 17:00 поступило 315 заявлений о правонарушениях и преступлениях в ходе выборов по всей стране.

«Две трети не относятся к компетенции МВД», — уточнил Горовой.

Ранее Роскомнадзор выявил распространение политической рекламы в Google, Facebook и на YouTube в дни, когда это законодательно запрещено в связи с выборами.

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