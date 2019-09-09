Действующие губернаторы побеждают на выборах глав регионов России

Все действующие руководители регионов, а также временно исполняющие обязанности глав субъектов, которые принимали участие в выборах в единый день голосования, одерживают победу по предварительным результатам.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центральной избирательной комиссией.

Так, по итогам обработки более 99% протоколов на выборах побеждают действующие главы регионов: Андрей Бочаров в Волгоградской области (76,81%), Олег Кувшинников в Вологодской области (60,79%) и Владимир Владимиров в Ставропольском крае (79,65%).

На выборах в регионах побеждают и временно исполняющие обязанности: самовыдвиженцы Александр Беглов в Санкт-Петербурге (обработано 97,13% протоколов — 64,57% голосов), Игорь Бабушкин в Астраханской области (99,83% — 75,64%), Валерий Лимаренко в Сахалинской области (99,78% — 56,15%), Алексей Текслер в Челябинской области (99,91% — 69,31%), Александр Осипов в Забайкальском крае (99,89% — 89,61%).

Также на выборах главы региона побеждает врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов (99,89% протоколов обработано — 67,29% голосов), врио главы Курской области Роман Старовойт одерживает победу с 81,07% голосов (после обработки 99,91% протоколов), врио губернатора Курганской области Вадим Шумков побеждает, набирая 80,86% после обработки 99,90% протоколов.

Также одерживают победу Денис Паслер в Оренбургской области — 65,94% голосов, Андрей Чибис в Мурманской области (60,07%), Радий Хабиров в Башкортостане (82,02%), Олег Хорохордин в Алтайском крае (58,82%) и Бату Хасиков в Калмыкии (82,86%).

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партия удовлетворена результатами выборов.

Как отметили в «Единой России», выборы подтвердили, что партия обладает «ядерным электоратом», который даёт результат.