Турчак заявил о «ядерном электорате» партии «Единая Россия»

Прошедшие в единый день голосования выборы подтвердили, что «Единая Россия» обладает «ядерным электоратом», который даёт результат, заявил генеральный секретарь партии Андрей Турчак.

«Все эти разговоры по поводу того, что уменьшать надо списочное представительство или вообще уходить, скрываться от партийного бренда, — это разговоры ни о чём», — цитирует РИА Новости Турчака.

По его словам, там, где кандидаты выдвигались от партии, там, «где партия формировала список», «Единая Россия» получила лучший результат.

«Эти выборы подтвердили, что мы обладаем «ядерным электоратом», который нам даёт результат. И люди, которые приходят на избирательные участки, открывают бюллетень и не видят бренда «Единая Россия», теряются», — добавил он.

Ранее Турчак заявил, что «Единая Россия» восстановила свои позиции в регионах, где на прошлых выборах показала не лучшие результаты.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партия удовлетворена результатами выборов.

8 сентября в России прошли выборы в органы власти разных уровней. Граждане выбирали депутатов законодательных собраний и городских дум, глав муниципальных образований и губернаторов.

Подробнее — в материале RT.