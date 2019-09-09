Турчак: «Единая Россия» восстановила позиции в регионах
- РИА Новости
- © Денис Абрамов
«По регионам, где по итогам прошлого избирательного цикла «Единая Россия» показала не самые лучшие результаты, мы восстановили свои позиции», — цитирует РИА Новости Турчака.
Он уточнил, что где-то партия добилась конституционного большинства, а где-то простого большинства.
«Можно с уверенностью сказать, что «Единая Россия» сохранила свои лидерские позиции», — добавил Турчак.
Ранее глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что средняя явка по округам на выборах в Мосгордуму по итогам обработки 21% протоколов составляет от 21 до 22%.