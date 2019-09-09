Турчак: «Единая Россия» восстановила позиции в регионах

«Единая Россия» восстановила свои позиции в регионах, где на прошлых выборах показала не лучшие результаты. Партия получает большинство в 11 законодательных собраниях из 12, куда баллотировались её кандидаты, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«По регионам, где по итогам прошлого избирательного цикла «Единая Россия» показала не самые лучшие результаты, мы восстановили свои позиции», — цитирует РИА Новости Турчака.

Он уточнил, что где-то партия добилась конституционного большинства, а где-то простого большинства.

«Можно с уверенностью сказать, что «Единая Россия» сохранила свои лидерские позиции», — добавил Турчак.

Ранее глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что средняя явка по округам на выборах в Мосгордуму по итогам обработки 21% протоколов составляет от 21 до 22%.