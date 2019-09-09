Турчак: «Единая Россия» восстановила позиции в регионах

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RT
«Единая Россия» восстановила свои позиции в регионах, где на прошлых выборах показала не лучшие результаты. Партия получает большинство в 11 законодательных собраниях из 12, куда баллотировались её кандидаты, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Турчак: «Единая Россия» восстановила позиции в регионах
  • РИА Новости
  • © Денис Абрамов

«По регионам, где по итогам прошлого избирательного цикла «Единая Россия» показала не самые лучшие результаты, мы восстановили свои позиции», — цитирует РИА Новости Турчака. 

Он уточнил, что где-то партия добилась конституционного большинства, а где-то простого большинства. 

«Можно с уверенностью сказать, что «Единая Россия» сохранила свои лидерские позиции», — добавил Турчак.

Ранее глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что средняя явка по округам на выборах в Мосгордуму по итогам обработки 21% протоколов составляет от 21 до 22%.

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