Жителю Ставрополья выписали штраф за пожар из-за курения на балконе

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Жителю Ставропольского края выписали штраф за пожар, который возник из-за «неосторожности при курении» на балконе. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя МЧС России по Ставропольскому краю Олега Дегтярёва, речь идёт об одном из первых в стране подобных штрафов.
Жителю Ставрополья выписали штраф за пожар из-за курения на балконе
  • © Serguei Fomine/Russian Look
  • globallookpress.com

«Рассмотрено административное дело по факту пожара, произошедшего 3 октября на балконе многоэтажного жилого дома в городе Изобильном. Причина пожара — неосторожность при курении», — сказал он.

По словам представителя ведомства, в отношении виновника был составлен административный протокол по статье КоАП России «Нарушение требований пожарной безопасности».

«Виновному лицу вынесено административное наказание в виде штрафа на сумму 4 тыс. рублей», — добавил он.

Ранее в МЧС сообщали, что жителю Ставропольского края грозит административная ответственность из-за пожара, произошедшего вследствие курения на балконе. 

С 1 октября в России вступили в силу различные нормативно-правовые акты. Так, теперь запрещено разводить открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, общежитий и гостиниц.

Как писали СМИ, подобный запрет затронет и курение, однако в МЧС подчеркнули, что правила не запрещают курить на балконах, но в случае пожара пострадавшим будет легче получить компенсацию.

Подробнее — в материале RT.

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