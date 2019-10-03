На Ставрополье виновнику пожара из-за курения на балконе грозит штраф

В Ставропольском крае жителю грозит административная ответственность из-за пожара, произошедшего вследствие курения на балконе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение ГУ МЧС по региону.

По данным МЧС, 3 октября произошёл пожар на балконе жилого дома в городе Изобильном.

«Площадь пожара 0,5 кв. м. Причина пожара — неосторожность при курении. Погибших и травмированных нет», — заявили в спасательном ведомстве.

Виновнику пожара грозит административная ответственность в связи с изменениями в правилах противопожарного режима, которые вступили в силу с 1 октября.

Ранее в МЧС сообщили, что новые правила не запрещают курение на балконах, но при этом призвали граждан помнить об ответственности перед законом.