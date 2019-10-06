В Нижегородской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП

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Глава администрации Гагинского района Павел Кондаков рассказал о состоянии здоровья пострадавших при опрокидывании автобуса в Нижегородской области.
В Нижегородской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП
  • РИА Новости

«По состоянию — тяжёлых нет совсем. Получается: восемь средней тяжести с переломами — в первичных травмцентрах, двое средней тяжести — в Гагинской больнице и девять лёгких — в Болдине на перевязках», — приводит ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что автобус опрокинулся в Нижегородской области. Инцидент произошёл в Гагинском районе рядом с селом Паново-Осаново.

После ЧП за помощью врачей, по последним данным, обратились 20 человек.

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