В Нижегородской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП
- РИА Новости
«По состоянию — тяжёлых нет совсем. Получается: восемь средней тяжести с переломами — в первичных травмцентрах, двое средней тяжести — в Гагинской больнице и девять лёгких — в Болдине на перевязках», — приводит ТАСС его слова.
Ранее сообщалось, что автобус опрокинулся в Нижегородской области. Инцидент произошёл в Гагинском районе рядом с селом Паново-Осаново.
После ЧП за помощью врачей, по последним данным, обратились 20 человек.