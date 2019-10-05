Эксперт оценил возможные поправки в ПДД для самокатов и гироскутеров

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал RT сообщения о том, что Министерство транспорта России и Госавтоинспекция готовят поправки к ПДД, которые предусматривают введение термина «средства индивидуальной мобильности» (СИМ) для электросамокатов, моноколёс и гироскутеров.
Эксперт оценил возможные поправки в ПДД для самокатов и гироскутеров
  • РИА Новости

«Я считаю, что их, конечно, надо регулировать. Они, безусловно, являются участниками дорожного движения, причём передвигаются достаточно быстро. Им сегодня места на дорогах нет именно потому, что не урегулировано, где и как они должны передвигаться», — пояснил эксперт.

По словам Похмелкина, было бы оптимально, чтобы для владельцев таких средств были предусмотрены велосипедные дорожки.

«Если на проезжей части — тоже строго должно быть оговорено, что это справа, с соблюдением всех правил, и далеко не на всех дорогах они могут появляться», — отметил он.

При этом Похмелкин подчеркнул, что такие вещи должны обсуждаться широко с привлечением экспертов.

Ранее в МВД сообщили о том, что Минтранс и ГИБДД готовят поправки к правилам дорожного движения для гироскутеров и самокатов.

Новые поправки могут обязать владельцев указанных транспортных средств передвигаться по велосипедным дорожкам или по тротуарам со скоростью не более 20 км/ч, а при их отсутствии — выезжать на проезжую часть, но при этом держаться в правом ряду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить