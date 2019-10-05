Эксперт оценил возможные поправки в ПДД для самокатов и гироскутеров

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал RT сообщения о том, что Министерство транспорта России и Госавтоинспекция готовят поправки к ПДД, которые предусматривают введение термина «средства индивидуальной мобильности» (СИМ) для электросамокатов, моноколёс и гироскутеров.

«Я считаю, что их, конечно, надо регулировать. Они, безусловно, являются участниками дорожного движения, причём передвигаются достаточно быстро. Им сегодня места на дорогах нет именно потому, что не урегулировано, где и как они должны передвигаться», — пояснил эксперт.

По словам Похмелкина, было бы оптимально, чтобы для владельцев таких средств были предусмотрены велосипедные дорожки.

«Если на проезжей части — тоже строго должно быть оговорено, что это справа, с соблюдением всех правил, и далеко не на всех дорогах они могут появляться», — отметил он.

При этом Похмелкин подчеркнул, что такие вещи должны обсуждаться широко с привлечением экспертов.

Ранее в МВД сообщили о том, что Минтранс и ГИБДД готовят поправки к правилам дорожного движения для гироскутеров и самокатов.

Новые поправки могут обязать владельцев указанных транспортных средств передвигаться по велосипедным дорожкам или по тротуарам со скоростью не более 20 км/ч, а при их отсутствии — выезжать на проезжую часть, но при этом держаться в правом ряду.