Эксперт оценил возможные поправки в ПДД для самокатов и гироскутеров
- РИА Новости
«Я считаю, что их, конечно, надо регулировать. Они, безусловно, являются участниками дорожного движения, причём передвигаются достаточно быстро. Им сегодня места на дорогах нет именно потому, что не урегулировано, где и как они должны передвигаться», — пояснил эксперт.
По словам Похмелкина, было бы оптимально, чтобы для владельцев таких средств были предусмотрены велосипедные дорожки.
«Если на проезжей части — тоже строго должно быть оговорено, что это справа, с соблюдением всех правил, и далеко не на всех дорогах они могут появляться», — отметил он.
При этом Похмелкин подчеркнул, что такие вещи должны обсуждаться широко с привлечением экспертов.
Ранее в МВД сообщили о том, что Минтранс и ГИБДД готовят поправки к правилам дорожного движения для гироскутеров и самокатов.
Новые поправки могут обязать владельцев указанных транспортных средств передвигаться по велосипедным дорожкам или по тротуарам со скоростью не более 20 км/ч, а при их отсутствии — выезжать на проезжую часть, но при этом держаться в правом ряду.