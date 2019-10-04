Подозреваемого в убийстве кондуктора во Владивостоке взяли под стражу

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В СК сообщили, что мужчина, подозреваемый в убийстве кондуктора во Владивостоке, был взят под стражу.

Об этом говорится на сайте регионального отделения ведомства.

«По ходатайству следователя суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу», — указывается в заявлении.

В СК также добавили, что в ходе расследования данного уголовного дела было установлено ещё два эпизода нападений на сотрудников депо. 

По версии следствия, 1 октября после убийства кондуктора подозреваемый пошёл в трамвайное депо, где набросился с железным прутом на женщину-охранника, а за несколько дней до всех этих событий он напал с шилом на водителя трамвая.

«1 октября... он подошёл к будке охранника, разбил стекло, а затем нанёс удар по голове тем же прутом сотруднице депо. Помимо этого, 24 сентября того же года подозреваемый, находясь в вагоне трамвая на улице Борисенко в городе Владивостоке, нанёс удар шилом в голову водителя трамвая. Обе сотрудницы депо остались живы, но получили травмы, тяжесть которых в настоящее время устанавливается», — отметили в ведомстве.

В рамках уголовного дела назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза в отношении подозреваемого. 

Ранее стало известно, что во Владивостоке мужчина до смерти избил женщину — кондуктора трамвая металлическим прутом. Нападавший был найден с помощью служебной собаки. 

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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