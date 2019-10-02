Во Владивостоке возбудили дело по факту убийства кондуктора трамвая

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Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины — кондуктора трамвая.
Во Владивостоке возбудили дело по факту убийства кондуктора трамвая
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте регионального ведомства.

«По данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — указывается в заявлении.

В настоящее время с предполагаемым убийцей — мужчиной 1980 года рождения, напавшим 1 октября на женщину-кондуктора 1965 года рождения на конечной остановке на улице Сахалинская во Владивостоке, работают следователи.

Проведён осмотр на месте происшествия, допрашиваются свидетели, выясняются обстоятельства случившегося.

«Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции», — уточняют в пресс-службе регионального СУ СК России.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке мужчина «без видимых причин» напал на женщину — кондуктора трамвая и до смерти избил её металлическим прутом.

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