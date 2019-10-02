Убийца кондуктора во Владивостоке мог напасть на ещё одну женщину

Мужчина, до смерти избивший женщину — кондуктора трамвая во Владивостоке, мог совершить ещё одно нападение.

Об этом пишет РИА VladNews со ссылкой на источник.

В сообщении говорится, что после нападения на кондуктора мужчина отправился в трамвайное депо, где находилась женщина-охранник. Она вышла и попыталась остановить мужчину. После этого он напал на неё.

2 октября женщина обратилась в больницу.

Ранее стало известно, что во Владивостоке мужчина до смерти избил женщину — кондуктора трамвая металлическим прутом. Нападавший был найден с помощью служебной собаки.