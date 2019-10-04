Россия построит в Арктике станции предупреждения о ракетном нападении
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«Продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в республике Коми и Мурманской области. Эти работы планируется завершить в 2022 году», — указали в министерстве.
Как отмечает агентство, это будут первые станции на Крайнем Севере.
Ранее стало известно, что зенитный ракетный полк Северного флота в Арктике перевооружили на новые системы С-400, что увеличило зону контролируемого воздушного пространства в регионе