Историк оценил предложение создать новую льготную категорию граждан

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT предложение зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».

По мнению Шаповалова, если и вводить такую категорию, то нужно в неё включать всех жителей России, так же как и всех жителей стран постсоветского пространства.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что нужен объективный исторический, научный анализ произошедших событий, а также анализ со стороны экспертного сообщества.

«Нужен большой и обстоятельный разговор, общественная дискуссия о роли и месте перестройки и тех событий, которые сопровождали этот непростой этап в жизни нашего общества», — добавил аналитик.

Как отметил Шаповалов, не стоит формировать именной список жертв перестройки, но, возможно, есть смысл обратить внимание на истории конкретных людей и семей, которые требуют рассмотрения.

Ранее Чернышов предложил создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».

В обращении в адрес министра труда Максима Топилина парламентарий подчеркнул, что из-за перестройки в стране было зафиксировано падение рождаемости, существенно возросла смертность. В этой связи он считает необходимым ввести меры социальной поддержки данной категории граждан.

Подробнее — в материале RT.