Историк оценил предложение создать новую льготную категорию граждан

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT предложение зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
Историк оценил предложение создать новую льготную категорию граждан
  • РИА Новости

По мнению Шаповалова, если и вводить такую категорию, то нужно в неё включать всех жителей России, так же как и всех жителей стран постсоветского пространства.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что нужен объективный исторический, научный анализ произошедших событий, а также анализ со стороны экспертного сообщества.

«Нужен большой и обстоятельный разговор, общественная дискуссия о роли и месте перестройки и тех событий, которые сопровождали этот непростой этап в жизни нашего общества», — добавил аналитик.

Как отметил Шаповалов, не стоит формировать именной список жертв перестройки, но, возможно, есть смысл обратить внимание на истории конкретных людей и семей, которые требуют рассмотрения.

Ранее Чернышов предложил создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки». 

В обращении в адрес министра труда Максима Топилина парламентарий подчеркнул, что из-за перестройки в стране было зафиксировано падение рождаемости, существенно возросла смертность. В этой связи он считает необходимым ввести меры социальной поддержки данной категории граждан.

Подробнее — в материале RT

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить