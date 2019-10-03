Туроператор «Библио-Глобус» отказался от продажи Thomas Cook

Российский туроператор «Библио-Глобус» сообщил, что расторг договор о продаже своего бизнеса британской компании Thomas Cook Group plc., которая ранее объявила о своей ликвидации.

«Решение о расторжении принято в связи с невозможностью исполнения обязательств по отношению к «Библио-Глобус» компанией Thomas Cook Group plc., которая 23 сентября 2019 года объявила о своей ликвидации по причине финансовой несостоятельности», — говорится в сообщении на сайте российского туроператора.

Отмечается, что весь бизнес «Библио-Глобуса», приобретённый Thomas Cook Group plc. возвращается прежним владельцам.

Компания Thomas Cook была основана в 1841 году британским предпринимателем Томасом Куком, который является создателем организованного туризма. В сентябре 2019 года компания объявила о ликвидации после провала переговоров с кредиторами.

В марте 2019 года Thomas Cook Group plc. приобрела долю бизнеса «Библио-Глобуса», остальное предполагалось выкупить позднее.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявляла, что ситуация с туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус».