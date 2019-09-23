Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»

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Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
  • Reuters

«На деятельности туроператоров, которые входят в холдинг Thomas Cook, «Интурист» и «Библио-Глобус», это не отразится по большому счёту, потому что они самостоятельные совершенно юридические лица, у них самостоятельный бизнес, самостоятельный контрактинг», — заявила Тюрина.

Она отметила, что эти компании «напрямую сами работали с курортами и авиакомпаниями, не через Thomas Cook». По её словам, «у них даже принимающие компании другие, не те, с которыми работает Thomas Cook».

Ранее телеканал CNN проинформировал, что компания Thomas Cook «пришла к выводу, что у неё нет иного выбора, кроме как предпринять шаги для немедленной принудительной ликвидации» после того, как переговоры о финансовом спасении провалились.

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