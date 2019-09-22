МИД Британии подключится к ситуации с туркомпанией Thomas Cook

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что британские власти помогут вернуть на родину туристов старейшей в мире туристической компании Thomas Cook в случае её банкротства.

Об этом пишет Sky News.

Отмечается, что для спасения 178-летней компании необходимо £200 млн вспомогательного кредита, иначе ей предстоит начать процедуру банкротства.

У британских туристов за границей начались проблемы из-за опасений, что туркомпания обанкротится.

Администрация одного из отелей на курорте Хаммамет в Тунисе отказалась выпускать туристов из-за опасений невыплат. Отмечается, что сотрудники отеля говорят туристам выплатить сумму за отдых, хотя ранее отдыхающие уже оплатили её компании Thomas Cook.

Всего за рубежом находится 165 тыс. британцев, которым может понадобиться помощь в возвращении домой в случае банкротства Thomas Cook.

В марте 2019 года Thomas Cook Group plc приобрела одного из крупнейших российских туроператоров — «Библио-Глобус».