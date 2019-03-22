Британская Thomas Cook купила российского туроператора «Библио-Глобус»

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Британская туристическая компания Thomas Cook Group plc приобрела одного из крупнейших российских туроператоров — «Библио-Глобус».
Британская Thomas Cook купила российского туроператора «Библио-Глобус»
  • © pixabay.com

«В результате сделки Thomas Cook Group plc получает 100% доли туристического оператора «Библио-Глобус», — говорится в пресс-релизе российской компании.

Отмечается, что руководство и коллектив туристического оператора «Библио-Глобус» остаются прежними.

Thomas Cook Group plc уже владеет российской турфирмой «Интурист».

Ранее председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по туризму и индустрии гостеприимства Юрий Барзыкин в беседе с НСН прокомментировал предложение субсидировать туроператоров.

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