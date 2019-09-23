Посольство России напомнило строки Маршака к банкротству Thomas Cook
- © Silas Stein/dpa
- globallookpress.com
«Жаль слышать о банкротстве Thomas Cook, компания стала знаменитой в СССР благодаря Самуилу Маршаку в 1933 году», — говорится в сообщении посольства в Twitter.
Далее посольство привело следующий фрагмент поэмы «Мистер Твистер» в переводе на английский язык.
Есть
За границей
Контора
Кука.
Если
Вас
Одолеет
Скука
И вы захотите
Увидеть мир —
Остров Таити,
Париж и Памир, —
Кук
Для вас
В одну минуту
На корабле
Приготовит каюту,
Или прикажет
Подать самолёт,
Или верблюда
За вами
Пришлёт,
Даст вам
Комнату
В лучшем отеле,
Тёплую ванну
И завтрак в постели.
Горы и недра,
Север и юг,
Пальмы и кедры
Покажет вам Кук.
Ранее старейшая британская туристическая компания Thomas Cook объявила о принудительной ликвидации и отметила, что ожидает репатриации своих британских клиентов. За границей по путёвкам компании находятся около 600 тыс. человек, из них порядка 160 тыс. — граждане Британии.
Компания Thomas Cook была основана в 1841 году британским предпринимателем Томасом Куком, который является создателем организованного туризма.
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус».