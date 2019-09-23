Посольство России напомнило строки Маршака к банкротству Thomas Cook

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Посольство России в Великобритании напомнило строки сатирической поэмы «Мистер Твистер» Самуила Маршака в связи с банкротством старейшей в мире туристической компании Thomas Cook.
Посольство России напомнило строки Маршака к банкротству Thomas Cook
  • © Silas Stein/dpa
  • globallookpress.com

«Жаль слышать о банкротстве Thomas Cook, компания стала знаменитой в СССР благодаря Самуилу Маршаку в 1933 году», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Далее посольство привело следующий фрагмент поэмы «Мистер Твистер» в переводе на английский язык.

Есть
За границей
Контора
Кука.
Если
Вас
Одолеет
Скука
И вы захотите
Увидеть мир —
Остров Таити,
Париж и Памир, —

Кук
Для вас
В одну минуту
На корабле
Приготовит каюту,
Или прикажет
Подать самолёт,
Или верблюда
За вами
Пришлёт,

Даст вам
Комнату
В лучшем отеле,
Тёплую ванну
И завтрак в постели.
Горы и недра,
Север и юг,
Пальмы и кедры
Покажет вам Кук.

Ранее старейшая британская туристическая компания Thomas Cook объявила о принудительной ликвидации и отметила, что ожидает репатриации своих британских клиентов. За границей по путёвкам компании находятся около 600 тыс. человек, из них порядка 160 тыс. — граждане Британии.

Компания Thomas Cook была основана в 1841 году британским предпринимателем Томасом Куком, который является создателем организованного туризма. 

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус».

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