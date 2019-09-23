Посольство России напомнило строки Маршака к банкротству Thomas Cook

Посольство России в Великобритании напомнило строки сатирической поэмы «Мистер Твистер» Самуила Маршака в связи с банкротством старейшей в мире туристической компании Thomas Cook.

«Жаль слышать о банкротстве Thomas Cook, компания стала знаменитой в СССР благодаря Самуилу Маршаку в 1933 году», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Далее посольство привело следующий фрагмент поэмы «Мистер Твистер» в переводе на английский язык.

Есть

За границей

Контора

Кука.

Если

Вас

Одолеет

Скука

И вы захотите

Увидеть мир —

Остров Таити,

Париж и Памир, —



Кук

Для вас

В одну минуту

На корабле

Приготовит каюту,

Или прикажет

Подать самолёт,

Или верблюда

За вами

Пришлёт,



Даст вам

Комнату

В лучшем отеле,

Тёплую ванну

И завтрак в постели.

Горы и недра,

Север и юг,

Пальмы и кедры

Покажет вам Кук.



Ранее старейшая британская туристическая компания Thomas Cook объявила о принудительной ликвидации и отметила, что ожидает репатриации своих британских клиентов. За границей по путёвкам компании находятся около 600 тыс. человек, из них порядка 160 тыс. — граждане Британии.

Компания Thomas Cook была основана в 1841 году британским предпринимателем Томасом Куком, который является создателем организованного туризма.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус».