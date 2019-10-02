Директор школы во Владимире обезвредил подростка с топором

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Во Владимире директор одной из школ обезвредил восьмиклассника, который пришёл в учебное заведение с топором и достал его из рюкзака. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка в регионе Геннадия Прохорычева.

По словам Прохорычева, подросток шёл в школу с агрессивными целями.

«Директор остановил ребёнка и забрал у него топор, никто не пострадал. Но топор был у него уже не в рюкзаке (когда его остановил директор)», — сказал омбудсмен. 

Он добавил, что с подростком целый день работали правоохранители. Ведётся расследование.

Также в регионе 3 октября планируется совещание с участием сотрудников правоохранительных органов и властей в связи с инцидентом. 

Ранее замглавы управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров заявил, что удалось предотвратить массовое убийство в одной из школ Кирова.

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