В Кирове предотвращено массовое убийство в школе
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Макаров заявил, что полиции стало известно, что один из школьников интересуется тематикой школьных атак, и планирует нападение на учебное заведение.
По его словам, он планировал использовать в атаке холодное оружие и самодельное взрывное устройство.
Другие подробности не приводятся.
Ранее сообщалось, что силовикам удалось предотвратить крупный теракт в небольшом уральском городе Кушва. Двое 16-летних подростков планировали приобрести оружие и совершить массовое убийство в одном из городских учебных заведений.