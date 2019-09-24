В Кирове предотвращено массовое убийство в школе

Заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров заявил, что в Кирове удалось предотвратить массовое убийство в одной из школ города.

Об этом сообщает РИА Новости.

Макаров заявил, что полиции стало известно, что один из школьников интересуется тематикой школьных атак, и планирует нападение на учебное заведение.

По его словам, он планировал использовать в атаке холодное оружие и самодельное взрывное устройство.

Другие подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что силовикам удалось предотвратить крупный теракт в небольшом уральском городе Кушва. Двое 16-летних подростков планировали приобрести оружие и совершить массовое убийство в одном из городских учебных заведений.