Вовремя поймали: что известно о подростках, которые планировали устроить стрельбу в школе на Урале

Силовикам удалось предотвратить крупный теракт в небольшом уральском городе Кушва. Двое 16-летних подростков планировали приобрести оружие и совершить массовое убийство в одном из городских учебных заведений. По некоторым данным, они могли познакомиться через соцсети, где оба состояли в группах, посвящённых печально известному нападению в американской школе «Колумбайн». Знакомые одного из задержанных рассказали RT, что готовиться к преступлению он якобы начал ещё весной. Силовые структуры и спецслужбы ситуацию пока не комментируют, поэтому многие подробности задержания остаются неизвестными.

В городе Кушва Свердловской области силовикам удалось предотвратить массовые убийства в местных учебных заведениях, которые готовили двое подростков. Сообщается, что они были фанатами Эрика Харриса и Дилана Клиболда — убийц, 20 лет назад устроивших бойню в американской школе «Колумбайн», — и искали возможность приобрести оружие и взрывчатку. Информацию о готовившемся теракте подтверждают региональные чиновники, но пока не комментируют правоохранительные органы.

Первым о задержании двух подростков, имена которых до сих пор достоверно неизвестны, ещё 3 сентября сообщило нижнетагильское новостное агентство «Между строк». По данным издания, которые не опровергали источники других СМИ, двое 16-летних подростков планировали напасть на школу №1 и Баранчинский электромеханический техникум. Для этого они с июня активно искали способы обзавестись взрывчаткой и оружием.

История уже обрастает некоторыми деталями, но официальных комментариев от силовых структур и спецслужб по-прежнему нет. RT отправил письменные запросы в областные управления СКР и ФСБ, а также в центральные аппараты обоих ведомств. Официальный представитель Управления СК по Свердловской области Александр Шульга в четверг заявил RT, что у него «вообще нет никакой информации» по данному делу.

Из-за молчания представителей следствия дата задержания подростков, их имена и местонахождение, а также официальные обвинения достоверно неизвестны. По неофициальным данным, теракт они планировали осуществить 2 сентября, а значит, обезвредили их ещё раньше.

Школа №1 в Кушве

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Источник Znak.com в силовых структурах также подтвердил информацию о планах задержанных. «Они активно искали взрывчатку, и намерения у них были очень серьёзные. Собирались всех закрыть, расстрелять и взорвать. Но силовики вовремя среагировали», — отметил он.

При этом собеседник издания отметил, что оба задержанных якобы из неблагополучных семей и у них были плохие отношения со сверстниками. Изначально они были незнакомы друг с другом — познакомились в соцсетях, так как оба состояли в группах, посвящённых «Колумбайну».

В отношении задержанных, по данным Znak.com, возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ, части 2 ст. 105 УК РФ («Приготовление к убийству двух и более лиц»).

Между тем источник RT в школе №1, где в девятом классе учился один из задержанных, по имени Кирилл, говорит, что юноша из вполне благополучной и обеспеченной семьи.

«Откуда взялась информация про неблагополучную, я не понимаю. И проблем со сверстниками у него не было», — говорит он.

На фоне молчания, которое пока хранят силовые структуры, факт предотвращения массового убийства уже признали областные чиновники.

«Пока идёт следствие, мы не даём развёрнутых комментариев, чтобы не навредить самим подросткам. Следствию предстоит установить степень и тяжесть их вины, — заявил RT уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков. — Вопросом этим мы, конечно, занимаемся. В настоящий момент к нам в аппарат никто не обратился по поводу процессуальных нарушений в отношении них. Если таковые поступят, то мы будем действовать в соответствии с законом. Но пока никаких моментов, которые касаются защиты прав этих несовершеннолетних и в которые мы можем вмешаться, у нас не было».

Ситуацию с подростками в Кушве также прокомментировал министр образования и молодёжной политики Свердловской области Игорь Биктуганов.

«Из СМИ вы уже знаете, что сотрудники УФСБ по Свердловской области и оперативники Управления по борьбе с экстремизмом ГУ МВД РФ по Свердловской области выявили подготовку со стороны двух 16-летних подростков массового убийства в городе Кушва. Сейчас этим делом занимается Следственный комитет, и какой-то особой информации у меня нет»,— написал Биктуганов на своей странице в Facebook.

Чтобы избегать подобных ситуаций, он призвал учителей и родителей больше уделять внимания детям, как можно чаше общаться с ними, в том числе и в соцсетях, оперативно помогать справляться с проблемами.

При этом источник агентства «Между строк» в одной из городских школ отмечал, что ситуация с подростками обсуждалась на экстренном совещании директоров городских образовательных учреждений. Для профилактики подобных инцидентов на совещании решили, в частности, установить в школах города турникеты.

Как выяснил RT, задержанный девятиклассник Кирилл несколько лет ходил в городской тир ДОСААФ. Он смог получить 2 взрослый разряд по стрельбе из пневматической винтовки. Однако собеседник RT из окружения Кирилла отмечает, что стрелял он неважно.

«Были ребята, стрелявшие лучше него, поэтому ездил на соревнования он редко. В Екатеринбург и Нижний Тагил он ездил с командой. Чтобы ссорился с кем-то из друзей, не помню. Общались они хорошо», — рассказал источник.

Судя по личной переписке с друзьями, Кирилл дополнительно каждый месяц ездил на стрельбище, чтобы повысить свои результаты.

Собеседник RT рассказал, что о готовящемся нападении на школу юноша рассказывал друзьям ещё в апреле 2019 года. С тех пор он покупал бронежилеты, защитные перчатки, маску и другое спецобмундирование. Ружьё школьник собирался взять у дяди, также он говорил о наличии пистолета «Беретта» и гранат, но пока неясно — боевых или учебных.

«Что-то он заказывал в интернете, что-то покупал лично. Не знаю, у кого. Мы ещё удивились, откуда у него столько денег», — отметил источник.

Друзьям Кирилл говорил, что собирается «передать привет половине школы». Причём изначально он в качестве объекта нападения выбирал между двумя школами — №1 и №10. В 10-й школе, говорил подросток, учится «один знакомый».

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По словам собеседника RT, Кирилл якобы сначала поделился планами со своей девушкой, а от неё о подготовке теракта узнали и общие друзья. В свою очередь, источник Znak.com отмечает, что мотивом для расправы могло стать его желание отомстить за давнее избиение, когда в драке ему пробили голову. После этого он долго восстанавливался и затем перешёл на домашнее обучение. Обидчики Кирилла как раз учились в школе №1 и Баранчинском техникуме.

При этом, рассказывая друзьям о своём соучастнике, Кирилл, по данным RT, говорил, что речь идёт не о виртуальном знакомом, а о его родственнике. Якобы именно он, имея гладкоствольное ружьё, предложил девятикласснику идею нападения на школу. Но достоверность этой информации остаётся под вопросом.

«Не было у него ни «Беретты», ни бронежилетов, ни гранат! Он просто хвастался, — уверяет RT один из близких друзей Кирилла, пожелавший остаться анонимным. — Было только ружьё, и то отцовское».

Как спецслужбы вычислили злоумышленников, пока достоверно неизвестно. Согласно одной из версий, раскрыть планы задержанных спецслужбам удалось благодаря тому, что один из тех, с кем общались подростки, показал переписку взрослым, а те обратились в правоохранительные органы. По другим данным, об интересе школьников к оружию спецслужбам сообщили из интернет-магазина, в котором они пытались приобрести взрывчатку.