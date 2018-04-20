«Он терпел шесть лет»: мать напавшего на школу в Стерлитамаке подростка рассказала об издевательствах одноклассников

Девятиклассник, напавший на учительницу и одноклассников в школе №1 Стерлитамака, несколько лет вёл дневник, в который записывал имена своих обидчиков. Об этом в интервью RT рассказала мать школьника Лариса Тагирова. Школьник хотел быть похожим на подростков, устроивших стрельбу в американской школе «Колумбайн». По словам матери, директор и учителя знали о планах подростка, но не пресекали унижений со стороны сверстников. Она подчеркнула, что сейчас её сын раскаивается в своём поступке.

Стерлитамакский городской суд сегодня арестовал подростка, напавшего на учительницу и одноклассников в школе №1. По словам очевидцев, девятиклассник ворвался в кабинет информатики, где находились его одноклассники, нанёс удар ножом учительнице и порезал руку одной из учениц. Затем он разлил горючее вещество и поджёг его. Одна из учениц, испугавшись пожара, выпрыгнула в окно. После этого школьник попытался покончить с собой, но остался жив и был госпитализирован вместе с другими пострадавшими. Следственный комитет возбудил в отношении подростка уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

По данным RT, подросток состоял на учёте у школьного психолога. По словам одноклассников, он был фанатом подростков, устроивших стрельбу в американской школе «Колумбайн». Сейчас 17-летнего школьника проверяют на вменяемость — следствие назначило психологическую экспертизу. О том, почему подросток мог напасть на своих одноклассников, рассказала корреспонденту RT его мать Лариса Тагирова.

— Что сын вам рассказал в больнице и на суде?

— Он подавлен. Признаётся, что у него как будто помутился рассудок. Что он как будто сорвался, не выдержал. А теперь осознаёт, что натворил, и очень об этом жалеет, раскаивается. Сам бы он никогда до подобного не дошёл. До попытки убийства, до поджога. Его довели до такого состояния его же сверстники. Мне хочется кричать об этом.

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— Как именно его обижали? И кто?

— Это длится на моей памяти два года. У Артёма, помимо особенностей развития, ещё тугоухость, над ним постоянно зло подшучивали: то шептали, то кричали ему в ухо. Слуховой аппарат ему не стали ставить, потому что он всё-таки слышит, к тому же из-за него начались бы новые издёвки. А он не любит драться. Он вообще домашний и неконфликтный, сам говорил, что не хочет в драки лезть. Мы его учили, что надо уметь за себя постоять, если прямо нападают, силу применяют или обзываются. Отец его на единоборства отправил. После травмы ключицы он начал в тренажёрку ходить. Он слабенький с детства был. После спорта он окреп, вещи ему только качественные, модные покупали, следили, чтобы хоть в одежде не к чему одноклассникам было придраться. Но это не помогало.

– Почему его не перевели в другую школу?

— А перевести его было некуда — единственный на весь город такой спецкласс коррекционный. Со всего Стерлитамака собирали ребят, чтобы его открыть. Облегчённая программа, обучение немного другое. Дети многие со слабой успеваемостью, с нарушениями развития. И про то, что все утверждают: якобы класс был спокойный и дружный. В таких классах всё в принципе спокойно не бывает. А тут его обзывали, травили, толкали.

Называли чуркой за смуглую кожу и за брови. Он из-за этого даже себе брови сбрил и неделю после этого в школу не ходил! Так над ним даже учительница подшутила: ты что, говорит, кислотой себя облил? А дети подхватили, конечно. Мы ходили к директору и учителям, просили, чтобы детей предупреждали. Но это не помогало, как видите.

— Как Артём себя вёл в кругу семьи?

— Он любит уединение и вообще мальчик домашний. Если и выходил гулять, нигде допоздна не задерживался. Помогал по дому, когда я просила. Старались с ним разговаривать, помогать ему. Он к жизни из-за своих особенностей не совсем приспособлен. Ему иногда трудно себе обед положить и разогреть, посуду я его недавно начала приучать мыть. Со старшей сестрой у него хорошие отношения. Но вообще он редко на что-то жаловался. Всё носил в себе, как многие подростки. Тут со здоровыми-то детьми иногда психолог нужен, не то что с коррекционным классом. Особый нужен подход, внимание.

— Вы замечали что-то странное в поведении сына в последнее время?

— С осени стал плохо спать, нервничал, переживания в себе держал. Иногда заявлял, что жить не хочет. Мы с мужем караулили его после школы иногда, чтобы, не дай бог, ничего с собой не сделал. Кроме переписки в интернете он вёл дневник — ему так было легче с этим справляться. В нём даже фамилии указывал своих обидчиков и крестики напротив них ставил. Я ходила с этим дневником к директору, она не обратила внимания. Сказала, что это ужасно, — и всё. Сейчас я отдала этот дневник следователям, пусть они видят, как долго он всё это терпел. Он писал, что держал всё это в себе и переживал шесть лет!

Потом про этот дневник и угрозы в соцсетях узнала одна из девочек. Она заявила на Артёма в полицию. Так что вся школа уже знала, что он интересуется случаями нападений на школы, историями мести других школьников своим обидчикам. И директор знала, и психолог знала, и полиция знала, что он хочет повторить «Колумбайн».

— Перед нападением на школу он вам о чём-то говорил? Просил о помощи?

— 17 апреля, за день до нападения, он отказался идти на уроки. Не хотел выходить из комнаты. Просил не отправлять его туда. Я написала учительнице: можно он сегодня не придёт? На что мне был ответ: школа есть школа, пропускать занятия нельзя.

— В дневнике был список его обидчиков. Кто-то из них в итоге пострадал?

— В классе информатики он ранил людей, которые вообще были ни при чём. Конечно, всем их очень жалко, ведь они невиновны в случившемся. Несколько мальчиков и девочек, которые его изводили, успели убежать. Он не хотел поджечь класс. У него и ожог на ноге от этой смеси горючей.