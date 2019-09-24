Кировский подросток планировал нападение на школу из-за конфликта
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- РИА Новости
«Источник, как и во многих подобных случаях, — это конфликт внутри школы, который вовремя не был разрешён… Причина — конфликтная ситуация, связанная с другими людьми», — приводит РИА Новости слова омбудсмена.
Он отметил, что убийство планировалось в одной из школ Кировской области, а не в Кирове.
Ранее заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров заявил, что удалось предотвратить массовое убийство в одной из школ Кирова.