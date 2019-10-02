В Подмосковье санавиация совершила около 200 вылетов с начала года

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В Московской области санитарная авиация совершила около 200 вылетов с начала 2019 года, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье санавиация совершила около 200 вылетов с начала года
  • РИА Новости

«Санавиация используется для своевременной транспортировки пациентов в медорганизации при различных происшествиях — это ДТП, пожары, техногенные катастрофы», — заявила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.

По её словам, это позволяет оказывать специализированную (в том числе высокотехнологичную) помощь на всей территории региона.

При оказании санитарно-авиационной помощи используется вертолёт лёгкого класса.

Ранее URA.RU сообщало, что для автопарка станции скорой медицинской помощи Тюмени купят новые автомобили.

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