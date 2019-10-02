В Подмосковье санавиация совершила около 200 вылетов с начала года
- РИА Новости
«Санавиация используется для своевременной транспортировки пациентов в медорганизации при различных происшествиях — это ДТП, пожары, техногенные катастрофы», — заявила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.
По её словам, это позволяет оказывать специализированную (в том числе высокотехнологичную) помощь на всей территории региона.
При оказании санитарно-авиационной помощи используется вертолёт лёгкого класса.
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