В Подмосковье санавиация совершила около 200 вылетов с начала года

В Московской области санитарная авиация совершила около 200 вылетов с начала 2019 года, сообщает телеканал «360».

РИА Новости

«Санавиация используется для своевременной транспортировки пациентов в медорганизации при различных происшествиях — это ДТП, пожары, техногенные катастрофы», — заявила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова. По её словам, это позволяет оказывать специализированную (в том числе высокотехнологичную) помощь на всей территории региона. При оказании санитарно-авиационной помощи используется вертолёт лёгкого класса. Ранее URA.RU сообщало, что для автопарка станции скорой медицинской помощи Тюмени купят новые автомобили.