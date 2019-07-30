Для станции скорой помощи Тюмени купят новые автомобили

Для автопарка станции скорой медицинской помощи Тюмени купят новые автомобили, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Уже приобретено 18 «Газелей» с необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи.

Ещё на 17 машин и 15 мобильных тележек-каталок направят 70 млн рублей после соответствующего распоряжения губернатора Александра Моора. Документ был подписан на заседании президиума регионального кабмина 25 июля.

«Новые устройства с телескопическим управлением многофункциональны и позволяют каталке придать нужное положение в зависимости от состояния пациента. Кроме того, они облегчают транспортировку и эвакуацию больных, особенно в тяжёлом состоянии», — заявили в пресс-службе.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кировскую область доставили автомобили для транспортировки пожилых и маломобильных граждан.