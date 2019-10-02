Роспотребнадзор закрыл 19 хостелов в Москве за девять месяцев

Роспотребнадзор за девять месяцев 2019 года приостановил работу 19 хостелов в Москве, которые были размещены в жилых домах. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«По фактам грубых нарушений требований санитарного законодательства (в том числе по факту размещения хостелов в квартирах жилых домов без их перевода в нежилой фонд и без оборудования отдельного входа)… приостановлена деятельность по суду 19 хостелов», — говорится в сообщении.

Как указали в ведомстве, в 2018 году было закрыто 35 хостелов, в 2017-м — 29, в 2016-м — 53.

С 1 октября в России вступили в силу различные нормативно-правовые акты.

Так, ужесточились требования к хостелам в многоквартирных домах. Теперь, чтобы оказывать гостиничные услуги, необходимо перевести помещение в разряд нежилого и выполнить ряд других требований.

Подробнее — в материале RT.