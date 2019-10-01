Названы регионы России с наибольшим потреблением овощей и фруктов

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Николай Соколов
Стало известно, в каких регионах России потребляют больше всего овощей и фруктов. С соответствующими данными Росстата за 2018 год ознакомился RT.
Названы регионы России с наибольшим потреблением овощей и фруктов
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Согласно статистике, больше всего фруктов и ягод в прошлом году потребляли в Кабардино-Балкарии (117 кг на человека в год), Краснодарском крае (94 кг), Адыгее (88 кг), Воронежской области и Приморском крае (по 77 кг).

Наименьшие показатели потребления фруктов на душу населения за 2018 год зафиксированы на Чукотке (12 кг), в Туве (21 кг), Калмыкии (31 кг) и Республике Марий Эл (33 кг), а также в Иркутской и Томской областях (по 34 кг).

Больше всего овощей и бахчевых культур в прошлом году потребляли в Дагестане (247 кг на человека), Кабардино-Балкарии и Волгоградской области (по 181 кг), а также в Астраханской (172 кг) и Оренбургской (159 кг) областях.

Самые низкие показатели потребления овощей — на Чукотке (34 кг), в Туве (41 кг) и Бурятии (62 кг), а также в Якутии и Иркутской области (по 70 кг).

В целом по РФ в 2018 году потребление овощей выросло по сравнению с предыдущим годом и составило в среднем 107 кг в год на человека (в 2017-м было 104 кг).

Также россияне стали потреблять больше фруктов. В 2018 году в среднем на одного жителя России приходился 61 кг фруктов и ягод, в то время как в 2017-м этот показатель составлял 59 кг.

Ранее в Росстате назвали среднее число калорий, потребляемых россиянами в течение суток.

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