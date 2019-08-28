В Росстате назвали среднесуточную калорийность рациона россиян

По итогам прошлого года в среднем один россиянин потреблял 2651,5 ккал в сутки. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился RT.

Их них углеводы — 335,4 г, жиры — 108,6 г, белки — 80 г.

Больше всего калорий в день потребляли жители Дагестана — 3988,3 ккал.

На втором месте — Кабардино-Балкария (3619,3 ккал). Далее идут Ингушетия (3406,4 ккал), Тюменская область (3200,7 ккал) и Башкортостан (3169,8 ккал).

Меньше всего калорий в прошлом году потребляли в Рязанской области (2180,1 ккал).

Кроме того, невысокая по сравнению с остальными регионами энергетическая ценность рациона была зафиксирована в Хабаровском крае (2182,9 ккал), Тамбовской области (2228,7 ккал), Камчатском крае (2230,4 ккал) и Москве (2261 ккал).

Более трети суточного рациона россиян (в городе — 34,3%, на селе — 38,1%) составляют хлеб и хлебная продукция, мясо и мясные продукты — 17,9%.

При этом жители городов потребляют больше мяса, чем сельские жители, — 18,8% и 15,5% соответственно.

Сахар и кондитерские изделия у россиян как из городов, так и из сельской местности в среднем составляют чуть более 12% среднесуточного рациона.

Меньше всего россияне едят рыбу — 1,7% от среднего суточного рациона.

Кроме того, согласно представленным данным, жители городов потребляли меньше калорий, чем население сельской местности. Так, в городских поселениях среднее потребление в сутки составило 2577,8 ккал, в сельской местности — 2865,4 ккал.

Ранее в Минздраве сообщили, что число россиян с диагнозом «ожирение» за последние пять лет выросло почти в полтора раза.

Так, в 2013 году всего в России было зарегистрировано 1,4 млн пациентов с таким диагнозом, в 2018 году их стало чуть более 2 млн человек.