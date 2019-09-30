В Движении автомобилистов оценили планы по введению электронных прав

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал RT заявление начальника ГИБДД России Михаила Черникова о том, что ведомство планирует реализацию проекта по введению электронных водительских удостоверений.

«Я не вижу подводных камней (в этой инициативе. — RT). Важно только, чтобы сохранялась возможность выбора. Кто хочет — электронные, кто хочет — в прежнем, пластиковом виде. В эпоху современных технологий, конечно, подобного рода практика, я думаю, в конце концов возобладает и большинство водителей перейдут на электронные водительские удостоверения. Но кто-то, может, и не захочет, поэтому альтернатива должна оставаться», — подчеркнул Похмелкин.

Ранее начальник ГИБДД России Михаил Черников заявил, что Госавтоинспекция планирует реализацию проекта по введению электронных водительских удостоверений.

По его словам, для реализация проекта необходима модернизация существующего оборудования, а также внесение изменений в нормативные правовые акты.