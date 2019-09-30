В Молочном союзе России оценили сообщения о возможном росте цен на молочную продукцию

Исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли (Молочный союз России) Людмила Маницкая в беседе с НСН оценила сообщения о том, что в ноябре молочная продукция может подорожать на 10% из-за запуска заключительного этапа электронной ветеринарной сертификации (ЭВС).

«Достаточно одной электронной сертификации, маркировка — это огромные затраты для предприятия. Она была введена в июле для трёх видов продуктов, а с 1 ноября будет введена для всех остальных», — заявила Маницкая.

По её словам, электронная сертификация не составляет никаких затрат, а маркировка требует дополнительного оборудования.

Как считает Маницкая, в ноябре если что-то и будет, то максимум сезонное колебание цен.

«В марте Минторг введёт цифровую маркировку», — напомнила она в беседе с Nation News. Маницкая не исключила, что именно тогда может произойти повышение.

С 15 июля российские производители молочной продукции начали печатать на упаковках специальные цифровые штрихкоды, которые содержат полную информацию об изготовителе товара. Власти считают, что такой метод позволит отслеживать передвижение продукта от завода до магазина и снизит объёмы незаконной торговли и контрафакта.

Подробности — в материале RT.