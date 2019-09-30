В России может вырасти цена на молочную продукцию в ноябре

В комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты предупредили, что в ноябре молочная продукция может подорожать на 10%.

Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что возможный рост цен связан с тем, что в конце осени запускается заключительный этап электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) для готовой молочной продукции. Данное событие накладывается на тот факт, что ещё летом на производстве и в торговых сетях начался и активно идёт эксперимент по маркировке данной продукции.

Две системы контроля товаров создают дополнительные расходы для бизнеса, что в конечном итоге и может отразиться на розничных ценах для покупателей.

Данную информацию подтвердили изданию и в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В частности, в организации указали, что для сертификации понадобится новое программное обеспечение, техника, а также персонал, который должен будет регистрировать каждую единицу товара в обеих системах. Все эти расходы и могут привести к росту цен.

С 15 июля российские производители молочной продукции начали печатать на упаковках специальные цифровые штрихкоды, которые содержат полную информацию об изготовителе товара. Власти считают, что такой метод позволит отслеживать передвижение продукта от завода до магазина и снизит объёмы незаконной торговли и контрафакта.

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