Мосгорсуд заменил Павлу Устинову реальный срок условным

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RT
Мосгорсуд принял решение заменить актёру Павлу Устинову наказание в виде 3,5 года колонии на один год условно по делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии в ходе несогласованной акции в Москве. Об этом информирует ТАСС.
Мосгорсуд заменил Павлу Устинову реальный срок условным
  • © РИА Новости

«Приговор Тверского суда в отношении Устинова изменить, изменить категорию совершённого преступления с тяжкой на среднюю тяжесть и назначить наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — заявила судья.

RT ведёт прямую трансляцию от здания суда.

Ранее прокуратура просила суд изменить меру наказания для Устинова с реального срока на условный.

20 сентября Мосгорсуд отпустил Павла Устинова под подписку о невыезде.

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