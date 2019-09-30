Мосгорсуд заменил Павлу Устинову реальный срок условным
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«Приговор Тверского суда в отношении Устинова изменить, изменить категорию совершённого преступления с тяжкой на среднюю тяжесть и назначить наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — заявила судья.
RT ведёт прямую трансляцию от здания суда.
Ранее прокуратура просила суд изменить меру наказания для Устинова с реального срока на условный.
20 сентября Мосгорсуд отпустил Павла Устинова под подписку о невыезде.