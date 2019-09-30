Трансляция от здания суда, где рассматривается апелляция по делу Устинова

Мосгорсуд рассматривает апелляцию защиты актёра Павла Устинова, которого ранее приговорили к 3,5 года колонии по статье о применении насилия к представителю власти. Рассмотрение жалобы на вердикт суда началось 26 сентября, однако было перенесено для изучения ходатайства о приобщении к делу видеозаписи его задержания в ходе несанкционированного митинга 3 августа. Ранее Павел Устинов вышел из СИЗО под подписку о невыезде. RT ведёт прямую трансляцию от здания суда.