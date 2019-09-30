Прокуратура запросила условный срок для Устинова
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«Я уверена, что можно добиться справедливости по данному делу и без реального наказания для Павла Геннадьевича. Я прошу изменить приговор и наказание считать условным с испытательным сроком четыре года», — сообщила прокурор.
Ранее в Мосгорсуде началось рассмотрение апелляции защиты актёра. Суд приобщил к материалам уголовного дела видеозапись задержания Устинова.
20 сентября суд принял решение освободить Устинова из СИЗО.
16 сентября Тверской суд приговорил актёра к 3,5 года лишения свободы, признав виновным в применении в отношении омоновца насилия, опасного для здоровья.
По версии следствия, при задержании он оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо.