Прокуратура запросила условный срок для Устинова

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RT
Прокуратура запросила Мосгорсуд об изменении меры наказания для актёра Павла Устинова с реального срока на условный. Об этом информирует РИА Новости. Отмечается, что потерпевший омоновец согласен.
Прокуратура запросила условный срок для Устинова
  • © РИА Новости

«Я уверена, что можно добиться справедливости по данному делу и без реального наказания для Павла Геннадьевича. Я прошу изменить приговор и наказание считать условным с испытательным сроком четыре года», — сообщила прокурор.

Ранее в Мосгорсуде началось рассмотрение апелляции защиты актёра. Суд приобщил к материалам уголовного дела видеозапись задержания Устинова. 

20 сентября суд принял решение освободить Устинова из СИЗО.

16 сентября Тверской суд приговорил актёра к 3,5 года лишения свободы, признав виновным в применении в отношении омоновца насилия, опасного для здоровья.

По версии следствия, при задержании он оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо. 

RT ведёт трансляцию от здания суда.

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