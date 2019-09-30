Мосгорсуд приобщил видео задержания Устинова к материалам дела

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RT
Московский городской суд принял решение приобщить к материалам уголовного дела видеозапись задержания актёра Павла Устинова, которую отказался смотреть суд первой инстанции. Об этом информирует РИА Новости.
Мосгорсуд приобщил видео задержания Устинова к материалам дела
  • РИА Новости

«Удовлетворить в полном объёме ходатайства прокурора и стороны защиты об исследовании видеозаписей в ходе заседания», — сказала судья.

16 сентября Тверской суд приговорил актёра к 3,5 годам лишения свободы, признав виновным в применении к омоновцу насилия, опасного для здоровья.

По версии следствия, при задержании он оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо. 

20 сентября он вышел из СИЗО после решения Мосгорсуда об изменении ему меры пресечения с ареста на подписку о невыезде.

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