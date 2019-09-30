Мосгорсуд приобщил видео задержания Устинова к материалам дела
- РИА Новости
«Удовлетворить в полном объёме ходатайства прокурора и стороны защиты об исследовании видеозаписей в ходе заседания», — сказала судья.
16 сентября Тверской суд приговорил актёра к 3,5 годам лишения свободы, признав виновным в применении к омоновцу насилия, опасного для здоровья.
По версии следствия, при задержании он оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо.
20 сентября он вышел из СИЗО после решения Мосгорсуда об изменении ему меры пресечения с ареста на подписку о невыезде.