Суд отпустил Павла Устинова под подписку о невыезде

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Мосгорсуд принял решение отпустить актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа, под подписку о невыезде.
Суд отпустил Павла Устинова под подписку о невыезде
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Суд постановил: изменить меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде», — приводит РИА Новости слова судьи.

Ранее Генпрокуратура попросила изменить приговор Устинову. Как отмечали в ведомстве, они не оспаривают доказанность вины актёра, однако считают приговор чрезмерно суровым.

В связи с этим прокуратура попросила изменить приговор на «наказание, не связанное с реальным лишением свободы».

Позднее в Мосгорсуде сообщили, что получили соответствующее представление Генеральной прокуратуры

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