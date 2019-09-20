Суд отпустил Павла Устинова под подписку о невыезде

Мосгорсуд принял решение отпустить актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа, под подписку о невыезде.

«Суд постановил: изменить меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде», — приводит РИА Новости слова судьи.

Ранее Генпрокуратура попросила изменить приговор Устинову. Как отмечали в ведомстве, они не оспаривают доказанность вины актёра, однако считают приговор чрезмерно суровым.

В связи с этим прокуратура попросила изменить приговор на «наказание, не связанное с реальным лишением свободы».

Позднее в Мосгорсуде сообщили, что получили соответствующее представление Генеральной прокуратуры.