Генпрокуратура попросила изменить приговор Павлу Устинову

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Генпрокуратура России просит изменить приговор актёру Павлу Устинову, осуждённому на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа.
Генпрокуратура попросила изменить приговор Павлу Устинову
  • РИА Новости

Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на ведомство.

«Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарёв внёс апелляционное представление в Судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда по уголовному делу в отношении Устинова», — сообщил представитель ведомства Александр Куренной.

По его словам, ведомство не оспаривает доказанность его вины и «правильность квалификации его действий», однако считает приговор чрезмерно суровым.

Генпрокуратура просит изменить приговор суда и назначить Устинову «наказание, не связанное с реальным лишением свободы».

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что Павлу Устинову достаточно было бы наказания в один год условно.

Ожидается, что жалоба на приговор Устинову будет рассмотрена 23 сентября

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