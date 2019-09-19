Генпрокуратура попросила изменить приговор Павлу Устинову
- РИА Новости
Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на ведомство.
«Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарёв внёс апелляционное представление в Судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда по уголовному делу в отношении Устинова», — сообщил представитель ведомства Александр Куренной.
По его словам, ведомство не оспаривает доказанность его вины и «правильность квалификации его действий», однако считает приговор чрезмерно суровым.
Генпрокуратура просит изменить приговор суда и назначить Устинову «наказание, не связанное с реальным лишением свободы».
Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что Павлу Устинову достаточно было бы наказания в один год условно.
Ожидается, что жалоба на приговор Устинову будет рассмотрена 23 сентября.