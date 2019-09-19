Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что актёру Павлу Устинову, осуждённому на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа в ходе несанкционированной акции в Москве, достаточно было бы наказания в один год условно.

По словам Золотова, при этом блогер Владислав Синица, который был осуждён на пять лет колонии общего режима по обвинению в экстремизме, заслуживает более строгого наказания.

«Суд ведь принимает решения. Я бы со своей стороны ну максимум бы дал один год условно. А эти 3,5 года (назначенные Устинову. — RT) я бы перевёл на Синицу. Вот моя точка зрения», — цитирует Интерфакс главу Росгвардии.

Как отметил Золотов, Синице дали пять лет, «вот еще 3,5 года за призывы убивать жен, детей».

«Я считаю, что он ещё малым сроком отделался. И слава Богу, что он нам не попался», — добавил он.

Ранее официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что в ведомстве считают справедливым приговор Владиславу Синице.

Рассмотрение жалобы на приговор Павлу Устинову ожидается 23 сентября.

Как отмечал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, видеозаписи задержания Устинова доказывают его невиновность.