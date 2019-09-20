Мосгорсуд получил представление Генпрокуратуры на приговор Устинову
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- РИА Новости
«Представление Генеральной прокуратуры на приговор в отношении Павла Устинова поступило в Московский городской суд», — заявила она.
Ранее Генпрокуратура России попросила изменить приговор Устинову, осуждённому на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа в ходе несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Отмечается, что ведомство не оспаривает доказанность его вины и «правильность квалификации его действий», однако считает приговор чрезмерно суровым.