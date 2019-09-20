Мосгорсуд получил представление Генпрокуратуры на приговор Устинову

Мосгорсуд получил представление Генеральной прокуратуры на смягчение приговора актёру Павлу Устинову. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

«Представление Генеральной прокуратуры на приговор в отношении Павла Устинова поступило в Московский городской суд», — заявила она.

Ранее Генпрокуратура России попросила изменить приговор Устинову, осуждённому на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа в ходе несанкционированной акции в Москве 3 августа.

Отмечается, что ведомство не оспаривает доказанность его вины и «правильность квалификации его действий», однако считает приговор чрезмерно суровым.