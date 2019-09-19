Песков прокомментировал обращение Звягинцева в поддержку Устинова

Кремль не может вмешиваться в ситуацию с осуждённым за применение насилия к бойцу ОМОНа актёром Павлом Устиновым.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об обращении режиссёра Андрея Звягинцева в поддержку Устинова.

«В Кремле видели обращение (Звягинцева. — RT). Президент не может вмешиваться в эту ситуацию. Ситуация развивается в русле закона, как и должна развиваться», — цитирует Пескова Интерфакс.

Устинов осуждён на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве.

Как рассказал Дмитрий Чешков, адвокат осуждённого, рассмотрение жалобы на приговор состоится 23 сентября.