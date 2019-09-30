Суд в Находке арестовал ещё четырёх рыбаков из КНДР

Находкинский городской суд арестовал ещё четырёх северокорейских браконьеров, напавших на сотрудников российской пограничной службы в Японском море.

«Избрана мера пресечения четверым гражданам КНДР в виде заключения под стражу на срок проведения предварительного следствия», — цитирует ТАСС секретаря суда.

По его словам, документов об избрании меры пресечения другим рыбакам не поступало.

Ранее на два месяца была арестована первая группа из шести рыбаков.

17 сентября в результате нападения северокорейских браконьеров на российских пограничников пострадали четверо военнослужащих.

Всего был задержан 161 гражданин КНДР.