Суд в Находке арестовал ещё четырёх рыбаков из КНДР
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«Избрана мера пресечения четверым гражданам КНДР в виде заключения под стражу на срок проведения предварительного следствия», — цитирует ТАСС секретаря суда.
По его словам, документов об избрании меры пресечения другим рыбакам не поступало.
Ранее на два месяца была арестована первая группа из шести рыбаков.
17 сентября в результате нападения северокорейских браконьеров на российских пограничников пострадали четверо военнослужащих.
Всего был задержан 161 гражданин КНДР.