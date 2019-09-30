Суд арестовал напавших на российских пограничников браконьеров из КНДР

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Суд арестовал на два месяца шестерых северокорейских браконьеров, которые при задержании в Японском море оказали вооружённое сопротивление и ранили российских пограничников.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя находкинского городского суда Николая Гаенко.

«Суд рассмотрел представленные материалы и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сказал собеседник.

17 сентября в результате нападения северокорейских браконьеров на российских пограничников пострадали четверо военнослужащих. 

Позднее в ФСБ пояснили, что браконьеры из КНДР решились на данный шаг, так как опасались конфискации своих судов.

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