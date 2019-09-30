Суд арестовал напавших на российских пограничников браконьеров из КНДР
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя находкинского городского суда Николая Гаенко.
«Суд рассмотрел представленные материалы и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сказал собеседник.
17 сентября в результате нападения северокорейских браконьеров на российских пограничников пострадали четверо военнослужащих.
Позднее в ФСБ пояснили, что браконьеры из КНДР решились на данный шаг, так как опасались конфискации своих судов.