В ФСБ назвали причину нападения браконьеров из КНДР на пограничников

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Северокорейские браконьеры напали на российских пограничников, опасаясь конфискации своих судов, сообщили в ФСБ.
В ФСБ назвали причину нападения браконьеров из КНДР на пограничников
  • РИА Новости

«Столь ожесточённое сопротивление сотрудникам правоохранительных органов вызвано тем, что за такие нарушения по нашим законам грозит конфискация судна​​​. Как известно, в Северной Корее это собственность государства. В связи с чем гражданам Северной Кореи по прибытии грозит ответственность по их законом за утрату имущества», — заявил телеканалу «Россия 24» начальник отдела дознания пограничного управления ФСБ России по Приморью Владимир Краснов.

Ранее следователи допросили всех военнослужащих, которые участвовали в проверке и задержании рыболовецких северокорейских шхун в день инцидента. 

17 сентября в результате нападения северокорейских браконьеров на российских пограничников пострадали четверо военнослужащих. В настоящее время они находятся на стационарном лечении во Владивостоке, их состояние оценивается как стабильное.

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