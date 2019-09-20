В ФСБ назвали причину нападения браконьеров из КНДР на пограничников
- РИА Новости
«Столь ожесточённое сопротивление сотрудникам правоохранительных органов вызвано тем, что за такие нарушения по нашим законам грозит конфискация судна. Как известно, в Северной Корее это собственность государства. В связи с чем гражданам Северной Кореи по прибытии грозит ответственность по их законом за утрату имущества», — заявил телеканалу «Россия 24» начальник отдела дознания пограничного управления ФСБ России по Приморью Владимир Краснов.
Ранее следователи допросили всех военнослужащих, которые участвовали в проверке и задержании рыболовецких северокорейских шхун в день инцидента.
17 сентября в результате нападения северокорейских браконьеров на российских пограничников пострадали четверо военнослужащих. В настоящее время они находятся на стационарном лечении во Владивостоке, их состояние оценивается как стабильное.