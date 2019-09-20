Следователи допросили задержавших браконьеров из КНДР военнослужащих

Сотрудниками Следственного комитета России допрошены все военнослужащие, которые участвовали в проверке и задержании рыболовецких северокорейских шхун, занимавшихся браконьерством.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«В настоящее время проводится осмотр рыболовецкой шхуны, на которой было совершено нападение, а также иные необходимые следственные действия», — говорится в релизе.

Ранее в ФСБ сообщили о том, что следственные действия с гражданами КНДР, напавшими на российских пограничников в Японском море, будут вестись на борту судов.

17 сентября экипаж северокорейской шхуны, занимавшийся браконьерством, напал на пограничников в российских водах Японского моря. Четверо сотрудников получили телесные повреждения различной степени тяжести, один — огнестрельное ранение.