Следователи допросили задержавших браконьеров из КНДР военнослужащих

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Сотрудниками Следственного комитета России допрошены все военнослужащие, которые участвовали в проверке и задержании рыболовецких северокорейских шхун, занимавшихся браконьерством.
Следователи допросили задержавших браконьеров из КНДР военнослужащих
  • © Андрей Стенин
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«В настоящее время проводится осмотр рыболовецкой шхуны, на которой было совершено нападение, а также иные необходимые следственные действия», — говорится в релизе.

Ранее в ФСБ сообщили о том, что следственные действия с гражданами КНДР, напавшими на российских пограничников в Японском море, будут вестись на борту судов.

17 сентября экипаж северокорейской шхуны, занимавшийся браконьерством, напал на пограничников в российских водах Японского моря. Четверо сотрудников получили телесные повреждения различной степени тяжести, один — огнестрельное ранение.

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