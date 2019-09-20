ФСБ: следственные действия с гражданами КНДР будут вести на судах

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Следственные действия с гражданами КНДР, напавшими на российских пограничников в Японском море, будут вестись на борту судов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

«Они (суда с гражданами КНДР. — RT) будут находиться на рейде (порта. — RT). К ним должен прийти Генконсул и, наверное, представители следственного управления. (Все следственные действия и проверки. — RT) ... должны проходить на судах», — сообщили в ведомстве.

Ранее задержанные суда КНДР, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, доставили в Находку.

В ФСБ сообщали, что экипаж северокорейской шхуны, занимавшийся браконьерством, напал на пограничников в российских водах Японского моря.

В результате нападения пострадали четверо военнослужащих.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения.

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