ФСБ: следственные действия с гражданами КНДР будут вести на судах
«Они (суда с гражданами КНДР. — RT) будут находиться на рейде (порта. — RT). К ним должен прийти Генконсул и, наверное, представители следственного управления. (Все следственные действия и проверки. — RT) ... должны проходить на судах», — сообщили в ведомстве.
Ранее задержанные суда КНДР, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, доставили в Находку.
В ФСБ сообщали, что экипаж северокорейской шхуны, занимавшийся браконьерством, напал на пограничников в российских водах Японского моря.
В результате нападения пострадали четверо военнослужащих.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения.