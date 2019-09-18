СК возбудил дело после нападения браконьеров из КНДР на пограничников
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте СК.
Отмечается, что рыболовные суда и граждане КНДР под конвоем направляются к месту осмотра и производства следственных действий.
Ранее в ФСБ сообщили, что экипаж северокорейской шхуны, занимавшийся браконьерством, напал на пограничников в российских водах Японского моря.
В результате нападения пострадали трое военнослужащих.
После этого ФСБ задержала более 80 граждан КНДР и две рыболовные шхуны в Японском море.