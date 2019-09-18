СК возбудил дело после нападения браконьеров из КНДР на пограничников

Следователи возбудили уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском море.

Об этом говорится на сайте СК.

Отмечается, что рыболовные суда и граждане КНДР под конвоем направляются к месту осмотра и производства следственных действий.

Ранее в ФСБ сообщили, что экипаж северокорейской шхуны, занимавшийся браконьерством, напал на пограничников в российских водах Японского моря.

В результате нападения пострадали трое военнослужащих.

После этого ФСБ задержала более 80 граждан КНДР и две рыболовные шхуны в Японском море.